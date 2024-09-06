Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава I Храброго" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава I Храброго" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 2013 "Денарий Болеслава I Храброго" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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