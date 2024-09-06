5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава I Храброго" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава I Храброго" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2023.

Сохранность PROOF (13) UNC (3) Сохранность (слабы) PF69 (2) PF68 (1) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (3)