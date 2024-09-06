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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава I Храброго" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава I Храброго" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2013 года MW "Денарий Болеслава I Храброго" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 7,07 гр
  • Чистого серебра (0,2103 oz) 6,5398 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2013 года "Денарий Болеслава I Храброго" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Numis Poland за 500 PLN. Торги состоялись 6 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (10)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 5 злотых 2013 MW "Денарий Болеслава I Храброго" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2013 "Денарий Болеслава I Храброго" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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