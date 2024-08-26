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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2013 года MW "Кенгуру" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2013 года MW "Кенгуру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2013 года MW "Кенгуру" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Кенгуру" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375844 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 720 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 2013 MW "Кенгуру" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2013 "Кенгуру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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