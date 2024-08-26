20 злотых 2013 года MW "Кенгуру" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Кенгуру" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375844 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 720 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

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