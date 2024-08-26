Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2013 года MW "Кенгуру" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Кенгуру" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375844 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 720 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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