20 злотых 2013 года MW "Зубр" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Зубр" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

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