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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2013 года MW "Зубр" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2013 года MW "Зубр" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2013 года MW "Зубр" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Зубр" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 20 злотых 2013 MW "Зубр" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2013 "Зубр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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