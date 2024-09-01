Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2013 года MW "Зубр" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2013 года "Зубр" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Numis Poland за 380 PLN. Торги состоялись 6 апреля 2022.
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- Wójcicki (7)
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2013 "Зубр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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