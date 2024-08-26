10 злотых 2013 года MW "200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "200 лет со дня смерти принца Юзефа Понятовского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 150 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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