Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2013 года MW "Вацлав II" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Вацлав II" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1605 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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