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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2013 года MW "Вацлав II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Вацлав II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Вацлав II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Вацлав II" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1605 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1030 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Вацлав II" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2013 "Вацлав II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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