10 злотых 2013 года MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.

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