Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2013 года (l). Плакированная сталь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Плакированная сталь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 грош
- Год 2013
- Монетный двор Королевский монетный двор (Уэльс)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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