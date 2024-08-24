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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 2013 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,94 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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