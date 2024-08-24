Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 2013 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,94 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 грошей
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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