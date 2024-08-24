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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2013 года MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2013 года MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395234 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 18 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 10 злотых 2013 MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 2013 MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2013 MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2013 MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2013 MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2013 "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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