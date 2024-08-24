10 злотых 2013 года MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395234 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 18 июля 2024.

Сохранность PROOF (3) UNC (2)