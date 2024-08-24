Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2013 года MW "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "50 лет польской ассоциации умственно отсталых людей" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395234 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 105 PLN. Торги состоялись 18 июля 2024.
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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