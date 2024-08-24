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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2013 года MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2013 года MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2013 года MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2013 года "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
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Польша 200 злотых 2013 MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2013 MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2013 "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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