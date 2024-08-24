200 злотых 2013 года MW "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2013 года "130 лет со дня смерти Циприана Камиля Норвида" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3400 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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