Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2013 года MW "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2013 года "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе WDA - MiM за 3350 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи 200 злотых 2013 "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск