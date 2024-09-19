200 злотых 2013 года MW "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2013 года "100 лет со дня рождения Витольда Лютославского" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе WDA - MiM за 3350 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

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