2 злотых 2013 года MW "Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"" (Польша, III Республика после деноминации)

Для продажи 2 злотых 2013 "Ракетный фрегат "Генерал К. Пулаский"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.