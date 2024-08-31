50 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210092 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (19)