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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210092 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (2)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
973 $
Цена в валюте аукциона 3900 PLN
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2013 MW "Болеслав I Храбрый" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2013 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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