Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210092 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (9)
- Numimarket (2)
- WCN (4)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 злотых 2013 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск