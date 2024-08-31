Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2013 года MW "Владислав I Локоток" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Владислав I Локоток" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 9 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 22 февраля 2023
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Дата 31 января 2023
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Дата 28 декабря 2022
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Дата 9 сентября 2022
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