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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2013 года MW "Владислав I Локоток" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Владислав I Локоток" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2013 года MW "Владислав I Локоток" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2013
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2013 года "Владислав I Локоток" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 50 злотых 2013 MW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2013 "Владислав I Локоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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