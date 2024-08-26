10 злотых 2013 года MW "150 лет Январскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "150 лет Январскому восстанию" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1725 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 120 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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