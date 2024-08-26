Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2013 года MW "150 лет Январскому восстанию" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2013 года "150 лет Январскому восстанию" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1725 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 120 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Katz (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (2)
- Stare Monety (1)
- WCN (3)
- Wójcicki (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2013 "150 лет Январскому восстанию" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск