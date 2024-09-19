500 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2013 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25500 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

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