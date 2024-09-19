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500 злотых 2013 года MW "Болеслав I Храбрый" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 750
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2013
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2013 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25500 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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