Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные золотые 500 злотых III Республики после деноминации - Польша
500 злотых 2012Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2012 MW 1,000 0 12
500 злотых 2013Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2013 MW 750 0 4
500 злотых 2013Вацлав II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2013 MW 750 0 2
500 злотых 2013Владислав I Локоток
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2013 MW 750 0 3
500 злотых 2014Казимир III Великий
500 злотых 2014Людвик Венгерский
500 злотых 2014Ядвига
500 злотых 2015Владислав III Варненчик
500 злотых 2015Владислав II Ягелло
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2015 MW 750 0 3
500 злотых 2015Казимир IV Ягеллончик
500 злотых 2016Ян I Ольбрахт
500 злотых 2016Александр Ягеллончик
500 злотых 2017Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2017 MW 600 0 2
500 злотых 2017Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2017 MW 600 0 1
500 злотых 2018Генрих III Валуа
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2018 600 0 0
500 злотых 2019Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2019 600 0 0
500 злотых 2020100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2020 986 0 0
500 злотых 2020Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2020 600 0 0
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