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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 500 злотых III Республики после деноминации - Польша

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500 злотых 2012

Чемпионат Европы по футболу - ЕВРО 2012
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2012 MW 1,000 0 12
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500 злотых 2013

Болеслав I Храбрый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 750 0 4
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500 злотых 2013

Вацлав II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 750 0 2
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500 злотых 2013

Владислав I Локоток
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2013 MW 750 0 3
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500 злотых 2014

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 750 0 2
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500 злотых 2014

Людвик Венгерский
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 750 0 2
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500 злотых 2014

Ядвига
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 750 0 2
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500 злотых 2015

Владислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2015 MW 600 0 3
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500 злотых 2015

Владислав II Ягелло
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2015 MW 750 0 3
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500 злотых 2015

Казимир IV Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2015 MW 600 0 3
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500 злотых 2016

Ян I Ольбрахт
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2016 MW 600 0 2
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500 злотых 2016

Александр Ягеллончик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2016 MW 600 0 2
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500 злотых 2017

Сигизмунд I Старый
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2017 MW 600 0 2
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500 злотых 2017

Сигизмунд II Август
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2017 MW 600 0 1
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500 злотых 2018

Генрих III Валуа
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2018 600 0 0
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500 злотых 2019

Стефан Баторий
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2019 600 0 0
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500 злотых 2020

100 лет со дня рождения святого Иоанна Павла II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 986 0 0
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500 злотых 2020

Сигизмунд III Ваза
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2020 600 0 0
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