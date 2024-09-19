Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2014 года MW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,62 гр
- Чистого золота (2,0131 oz) 62,6137 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 750
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Ядвига" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 23000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
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