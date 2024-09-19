500 злотых 2014 года MW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Ядвига" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 23000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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