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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2014 года MW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2014 года MW "Ядвига" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2014 года MW "Ядвига" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 62,62 гр
  • Чистого золота (2,0131 oz) 62,6137 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 750

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Ядвига" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 23000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
5522 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша 500 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 500 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2014 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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