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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2014 года

для обращения

Аверс
Реверс
2 злотых 2014 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 2014 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 2014 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2014 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2014 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2014 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2014 (l) Плакированная сталь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2014 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2014 (l) Плакированная сталь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2014 MW Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2014 (l) Плакированная сталь
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2014 MW Казимир III Великий
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
500 злотых 2014 MW Людвик Венгерский
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
500 злотых 2014 MW Ядвига
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
200 злотых 2014 MW Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
200 злотых 2014 MW 100 лет со дня рождения Яна Карского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2014 MW 150 лет со дня рождения Стефана Жеромского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2014 MW Канонизация Иоанна Павла II
Средняя цена
Продажи
0 5

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
500 злотых 2014 MW Канонизация Иоанна Павла II
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 злотых 2014 MW Казимир III Великий
Средняя цена 360 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
50 злотых 2014 MW Людвик Венгерский
Средняя цена 370 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 злотых 2014 MW Ядвига
Средняя цена 440 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 злотых 2014 MW Польский коник
Средняя цена 80 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
20 злотых 2014 MW 600 лет Польско-Турецкой дипломатии
Средняя цена 140 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 злотых 2014 MW Патриоты 1944 Граждане 2014
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 злотых 2014 MW Юзеф Хелмоньский
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Денарий Болеслава III Кривоустого
Средняя цена 30 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW 100 лет со дня рождения Яна Карского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Брактеат Мешко III Старого
Средняя цена 35 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW 150 лет со дня рождения Стефана Жеромского
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Брактеат Лешека Белого
Средняя цена 35 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Гжегож Цеховский
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Гжегож Цеховский Клипа
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2014 MW Канонизация Иоанна Павла II
Средняя цена 20 $
Продажи
0 11

Памятные Латунные

Аверс
Реверс
2 злотых 2014 MW Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2014 MW Польский коник
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2014 MW 100 лет со дня рождения Яна Карского
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2014 MW Канонизация Иоанна Павла II
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1

Памятные биметаллические

Аверс
Реверс
5 злотых 2014 MW 25 лет свободы
Средняя цена 180 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 2014 MW Королевский замок в Варшаве
Средняя цена 2 $
Продажи
0 1

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2014 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2014 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2014 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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