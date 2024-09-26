Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2014 года MW "25 лет свободы" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2014 года "25 лет свободы" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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