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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2014 года MW "25 лет свободы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2014 года MW "25 лет свободы" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2014 года MW "25 лет свободы" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2014 года "25 лет свободы" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 958 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5 злотых 2014 MW "25 лет свободы" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2014 "25 лет свободы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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