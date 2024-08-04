Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные биметаллические 5 злотых III Республики после деноминации - Польша
5 злотых 201425 лет свободы
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2014 MW 1,200,000 0 4
5 злотых 2014Королевский замок в Варшаве
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2014 MW 1,200,000 0 1
5 злотых 2015Быдгощский канал
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2015 MW 1,200,000 0 0
5 злотых 2015Познанская ратуша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2015 MW 1,200,000 0 1
5 злотых 2016Ксенжи Млын в Лодзи
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи2016 MW 1,200,000 0 1
5 злотых 2016Померанский Замок герцогов в Щецине
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2016 MW 1,200,000 0 1
5 злотых 2017Часовня Святой Троицы в Люблине
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2017 MW 1,200,000 0 2
5 злотых 2017Центральный индустриальный регион
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2017 MW 1,200,000 0 1
5 злотых 2018100 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2018 38,424,000 0 5
5 злотых 2019Памятники Фромборка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2019 1,200,000 0 1
5 злотых 2019Курган Освобождения
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2019 1,200,000 0 2
5 злотых 2020Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи2020 1,200,000 0 0
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