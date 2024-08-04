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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные биметаллические 5 злотых III Республики после деноминации - Польша

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5 злотых 2014

25 лет свободы
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 1,200,000 0 4
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5 злотых 2014

Королевский замок в Варшаве
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2014 MW 1,200,000 0 1
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5 злотых 2015

Быдгощский канал
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2015 MW 1,200,000 0 0
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5 злотых 2015

Познанская ратуша
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2015 MW 1,200,000 0 1
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5 злотых 2016

Ксенжи Млын в Лодзи
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
2016 MW 1,200,000 0 1
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5 злотых 2016

Померанский Замок герцогов в Щецине
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2016 MW 1,200,000 0 1
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5 злотых 2017

Часовня Святой Троицы в Люблине
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2017 MW 1,200,000 0 2
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5 злотых 2017

Центральный индустриальный регион
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2017 MW 1,200,000 0 1
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5 злотых 2018

100 лет независимости Польши
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2018 38,424,000 0 5
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5 злотых 2019

Памятники Фромборка
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2019 1,200,000 0 1
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5 злотых 2019

Курган Освобождения
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2019 1,200,000 0 2
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5 злотых 2020

Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
2020 1,200,000 0 0
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