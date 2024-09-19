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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2016 года MW "Померанский Замок герцогов в Щецине" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Померанский Замок герцогов в Щецине" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Померанский Замок герцогов в Щецине" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Померанский Замок герцогов в Щецине" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 2016 MW "Померанский Замок герцогов в Щецине" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 злотых 2016 MW "Померанский Замок герцогов в Щецине" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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