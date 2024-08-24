5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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