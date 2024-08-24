Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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