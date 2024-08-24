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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 38,424,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2018 года "100 лет независимости Польши". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2018 "100 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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