5 злотых 2017 года MW "Центральный индустриальный регион" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2017 года "Центральный индустриальный регион" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 887 проданному на аукционе WDA - MiM за 550 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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