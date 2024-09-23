5 злотых 2017 года MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2017 года "Часовня Святой Троицы в Люблине" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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