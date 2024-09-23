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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2017 года MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2017 года MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2017 года MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2017 года "Часовня Святой Троицы в Люблине" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе WDA - MiM за 600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша 5 злотых 2017 MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Польша 5 злотых 2017 MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 5 злотых 2017 MW "Часовня Святой Троицы в Люблине" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2017 "Часовня Святой Троицы в Люблине" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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