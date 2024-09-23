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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2014 года MW "Королевский замок в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2014 года MW "Королевский замок в Варшаве" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2014 года MW "Королевский замок в Варшаве" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2014 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 750 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
Польша 5 злотых 2014 MW "Королевский замок в Варшаве" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2014 "Королевский замок в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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