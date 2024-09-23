Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2014 года MW "Королевский замок в Варшаве" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2014 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1914 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 750 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.
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