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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2016 года MW "Ксенжи Млын в Лодзи" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Ксенжи Млын в Лодзи" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2016 года MW "Ксенжи Млын в Лодзи" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Тираж PROOF 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2016
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Ксенжи Млын в Лодзи" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 13 мая 2022.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
Польша 5 злотых 2016 MW "Ксенжи Млын в Лодзи" на аукционе Coinhouse - May 13, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 13 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2016 "Ксенжи Млын в Лодзи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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