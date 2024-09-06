5 злотых 2016 года MW "Ксенжи Млын в Лодзи" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2016 года "Ксенжи Млын в Лодзи" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 13 мая 2022.

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