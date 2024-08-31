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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2015 года MW "Познанская ратуша" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2015 года MW "Познанская ратуша" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2015 года MW "Познанская ратуша" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2015 года "Познанская ратуша" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
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Польша 5 злотых 2015 MW "Познанская ратуша" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 злотых 2015 MW "Познанская ратуша" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2015 "Познанская ратуша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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