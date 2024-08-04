Монеты Польши 2015 года

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Польша
2015
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
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III Республика до деноминации
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для обращения
5 злотых 2015 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2015 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 злотый 2015 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 грошей 2015 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 2015 MW
Средняя цена
6 $
Продажи
0
1
10 грошей 2015 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 грошей 2015 (l)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гроша 2015 (l)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 грош 2015 (l)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
500 злотых 2015 MW Владислав III Варненчик
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
3
500 злотых 2015 MW Владислав II Ягелло
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
3
500 злотых 2015 MW Казимир IV Ягеллончик
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
3
200 злотых 2015 MW 100 лет Варшавскому политехническому университету
Средняя цена
—
Продажи
0
1
200 злотых 2015 MW 150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2015 MW Юзеф Пилсудский
Средняя цена
700 $
Продажи
0
7
Памятные серебряные
50 злотых 2015 MW Владислав III Варненчик
Средняя цена
270 $
Продажи
0
23
50 злотых 2015 MW Владислав II Ягелло
Средняя цена
430 $
Продажи
0
21
50 злотых 2015 MW Казимир IV Ягеллончик
Средняя цена
290 $
Продажи
0
16
20 злотых 2015 MW Руины на Острове Ледницком
Средняя цена
35 $
Продажи
0
16
20 злотых 2015 MW Флорин Владислава I Локетека
Средняя цена
75 $
Продажи
0
27
20 злотых 2015 MW Альфред Ковальский-Веруш
Средняя цена
40 $
Продажи
0
9
20 злотых 2015 MW Грош Казимира III Великого
Средняя цена
55 $
Продажи
0
31
20 злотых 2015 MW Медоносная пчела
Средняя цена
150 $
Продажи
0
32
20 злотых 2015 MW Полгроша Владислава Ягайло
Средняя цена
60 $
Продажи
0
31
10 злотых 2015 MW 50 лет посланию Польских епископов Немецким
Средняя цена
25 $
Продажи
0
6
10 злотых 2015 MW 100 лет Варшавскому политехническому университету
Средняя цена
20 $
Продажи
0
20
10 злотых 2015 MW Юзеф Пилсудский
Средняя цена
35 $
Продажи
0
28
10 злотых 2015 MW 150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Средняя цена
20 $
Продажи
0
14
Памятные биметаллические
5 злотых 2015 MW Быдгощский канал
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 злотых 2015 MW Познанская ратуша
Средняя цена
340 $
Продажи
0
1
Инвестиционные
500 злотых 2015 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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