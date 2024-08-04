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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2015 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 2015 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2015 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 2015 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 2015 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2015 MW
Средняя цена 6 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 грошей 2015 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 2015 (l)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гроша 2015 (l)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 2015 (l)
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2015 MW Владислав III Варненчик
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
500 злотых 2015 MW Владислав II Ягелло
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
500 злотых 2015 MW Казимир IV Ягеллончик
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
200 злотых 2015 MW 100 лет Варшавскому политехническому университету
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2015 MW 150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2015 MW Юзеф Пилсудский
Средняя цена 700 $
Продажи
0 7

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50 злотых 2015 MW Владислав III Варненчик
Средняя цена 270 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
50 злотых 2015 MW Владислав II Ягелло
Средняя цена 430 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
50 злотых 2015 MW Казимир IV Ягеллончик
Средняя цена 290 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Руины на Острове Ледницком
Средняя цена 35 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Флорин Владислава I Локетека
Средняя цена 75 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Альфред Ковальский-Веруш
Средняя цена 40 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Грош Казимира III Великого
Средняя цена 55 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Медоносная пчела
Средняя цена 150 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 злотых 2015 MW Полгроша Владислава Ягайло
Средняя цена 60 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 злотых 2015 MW 50 лет посланию Польских епископов Немецким
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2015 MW 100 лет Варшавскому политехническому университету
Средняя цена 20 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 злотых 2015 MW Юзеф Пилсудский
Средняя цена 35 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 злотых 2015 MW 150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера
Средняя цена 20 $
Продажи
0 14

Памятные биметаллические

Аверс
Реверс
5 злотых 2015 MW Быдгощский канал
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 злотых 2015 MW Познанская ратуша
Средняя цена 340 $
Продажи
0 1

Инвестиционные

Аверс
Реверс
500 злотых 2015 MW NR Орлан-белохвост
Средняя цена
Продажи
0 0
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