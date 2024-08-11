20 злотых 2015 года MW "Руины на Острове Ледницком" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Руины на Острове Ледницком" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 160 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

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