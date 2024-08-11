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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2015 года MW "Руины на Острове Ледницком" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Руины на Острове Ледницком" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Руины на Острове Ледницком" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Руины на Острове Ледницком" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 160 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2015 MW "Руины на Острове Ледницком" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2015 "Руины на Острове Ледницком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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