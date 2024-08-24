200 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 1950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2018.

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