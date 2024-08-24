Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2015
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 1950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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