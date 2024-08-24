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200 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2015
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 1950 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Польша 200 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Bereska - September 22, 2018
Продавец Bereska
Дата 22 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 2015 "100 лет Варшавскому политехническому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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