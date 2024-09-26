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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2015 года MW "Медоносная пчела" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Медоносная пчела" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Медоносная пчела" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Медоносная пчела" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Numis Poland за 850 PLN. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Медоносная пчела" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2015 "Медоносная пчела" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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