20 злотых 2015 года MW "Медоносная пчела" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Медоносная пчела" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Numis Poland за 850 PLN. Торги состоялись 15 марта 2023.

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