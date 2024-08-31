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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2015 года (l) (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 388,560,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2015
  • Монетный двор Королевский монетный двор (Уэльс)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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