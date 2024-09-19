10 злотых 2015 года MW "50 лет посланию Польских епископов Немецким" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "50 лет посланию Польских епископов Немецким" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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