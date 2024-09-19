Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2015 года MW "50 лет посланию Польских епископов Немецким" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "50 лет посланию Польских епископов Немецким" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WDA - MiM за 160 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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