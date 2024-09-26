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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2015 года MW "Альфред Ковальский-Веруш" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Альфред Ковальский-Веруш" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Альфред Ковальский-Веруш" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Альфред Ковальский-Веруш" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе WDA - MiM за 800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2015 MW "Альфред Ковальский-Веруш" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2015 "Альфред Ковальский-Веруш" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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