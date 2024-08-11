Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (3)
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (4)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numis Poland (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 10 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2015 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2015 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск