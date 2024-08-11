Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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