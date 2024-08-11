10 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность PROOF (20) UNC (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (4) PF69 (1) ULTRA CAMEO (4) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (3)

COINSNET (1)

Numimarket (4)

NUMIS Klitończyk (1)

Numis Poland (2)

Rzeszowski DA (1)

Stare Monety (2)

WCN (7)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (6)