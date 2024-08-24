20 злотых 2015 года MW "Флорин Владислава I Локетека" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Флорин Владислава I Локетека" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 440 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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