Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2015 года MW "150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WDA - MiM за 140 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 2015 "150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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