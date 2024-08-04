10 злотых 2015 года MW "150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "150 лет со дня рождения Казимежа Пшерва-Тетмайера" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WDA - MiM за 140 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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