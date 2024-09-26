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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 2015 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 78,030,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2015 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4350 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 130 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
Польша 20 грошей 2015 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 грошей 2015 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 20 грошей 2015 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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