Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 2015 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,22 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 78,030,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 грошей
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 2015 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4350 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 130 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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