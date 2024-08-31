Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2015 года MW "Грош Казимира III Великого" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Грош Казимира III Великого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 450 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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