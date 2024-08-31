20 злотых 2015 года MW "Грош Казимира III Великого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Грош Казимира III Великого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 450 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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