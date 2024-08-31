50 злотых 2015 года MW "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210094 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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