Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2015 года MW "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,250
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210094 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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