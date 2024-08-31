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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2015 года MW "Казимир IV Ягеллончик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Казимир IV Ягеллончик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Казимир IV Ягеллончик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210094 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2015 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2015 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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