50 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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