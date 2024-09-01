Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 5,250
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 24 июня 2023
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Дата 19 мая 2023
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Дата 18 марта 2023
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Дата 31 января 2023
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Дата 31 января 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS70 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
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Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
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Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS69 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
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