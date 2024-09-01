Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 5,250

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1750 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (4)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (6)
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав III Варненчик" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 злотых 2015 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2015 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 50 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск