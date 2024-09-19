20 злотых 2015 года MW "Полгроша Владислава Ягайло" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Полгроша Владислава Ягайло" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 500 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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