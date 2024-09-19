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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2015 года MW "Полгроша Владислава Ягайло" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Полгроша Владислава Ягайло" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2015 года MW "Полгроша Владислава Ягайло" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2015 года "Полгроша Владислава Ягайло" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 500 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2015 MW "Полгроша Владислава Ягайло" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2015 "Полгроша Владислава Ягайло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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