50 злотых 2015 года MW "Владислав II Ягелло" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав II Ягелло" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

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