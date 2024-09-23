Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2015 года MW "Владислав II Ягелло" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав II Ягелло" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
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