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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2015 года MW "Владислав II Ягелло" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Владислав II Ягелло" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2015 года MW "Владислав II Ягелло" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2015 года "Владислав II Ягелло" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2739 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2500 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (5)
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50 злотых 2015 MW "Владислав II Ягелло" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2015 "Владислав II Ягелло" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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