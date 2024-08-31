500 злотых 2015 года MW "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2015 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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