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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388783 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
753 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2015 MW "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2015 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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