Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2015
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388783 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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