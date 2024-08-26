100 злотых 2015 года MW "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2015 года "Юзеф Пилсудский" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388783 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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