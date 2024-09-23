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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2015
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 200 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Rare Coins (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2015 MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2015 "100 лет Варшавскому политехническому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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