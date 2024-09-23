Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 200 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
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Дата 1 сентября 2022
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Дата 27 марта 2022
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Дата 3 декабря 2021
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
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Где продать?
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