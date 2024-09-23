10 злотых 2015 года MW "100 лет Варшавскому политехническому университету" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2015 года "100 лет Варшавскому политехническому университету" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 200 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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