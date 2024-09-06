Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2019 года "Памятники Фромборка" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2019 года "Памятники Фромборка". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи 5 злотых 2019 "Памятники Фромборка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск