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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 2019 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 злотых 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 грошей 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 грошей 2019 MW
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные золотые

Аверс
Реверс
500 злотых 2019 Стефан Баторий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2019 200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
200 злотых 2019 100 лет основания Католического Университета в Люблине
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2019 100 лет основания университета в Познани
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 злотых 2019 420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 2019 Войцех Корфанты
Средняя цена 580 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 2019 Возвращение золота в Польшу
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные серебряные

Аверс
Реверс
50 злотых 2019 Стефан Баторий
Средняя цена 270 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 злотых 2019 450 лет Люблинской унии
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 злотых 2019 Елена Моджеевская
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 злотых 2019 Шестак Яна III Собесского
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 злотых 2019 Бой под Визной
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
20 злотых 2019 140 лет Национальному музею в Кракове
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет со дня основания ПКО Банк Польский
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет со дня подписания указа о государственных архивах
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Маршал Сейма Польши Войцех Трампчинский
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Наступление на Вильнюс
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет основания Католического Университета в Люблине
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Станислав Кашница "Васовски"
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет основания университета в Познани
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 75 лет геноциду цыган и синти
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет флагу Польши
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 90 лет со дня рождения Анны Валентынович
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Лукаш Цеплински "Плуг"
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Войцех Корфанты
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Присяга Шуйских
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Присяга Пруссии
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 100 лет польской военной авиации
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 2019 Роман Рыбарски
Средняя цена
Продажи
0 2

Памятные биметаллические

Аверс
Реверс
5 злотых 2019 Памятники Фромборка
Средняя цена 260 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 злотых 2019 Курган Освобождения
Средняя цена 230 $
Продажи
0 2
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