Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Польша
2019
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
Главная
Каталог
Польша
2019
Монеты Польши 2019 года
Выберите категорию
Все
Для обращения
Памятные (золото)
Памятные (серебро)
Памятные (биметаллические)
для обращения
5 злотых 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 злотых 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 злотый 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 грошей 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 грошей 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 грошей 2019 MW
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные золотые
500 злотых 2019 Стефан Баторий
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2019 200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Средняя цена
—
Продажи
0
1
200 злотых 2019 100 лет основания Католического Университета в Люблине
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2019 100 лет основания университета в Познани
Средняя цена
—
Продажи
0
0
200 злотых 2019 420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Средняя цена
—
Продажи
0
0
100 злотых 2019 Войцех Корфанты
Средняя цена
580 $
Продажи
0
1
100 злотых 2019 Возвращение золота в Польшу
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные серебряные
50 злотых 2019 Стефан Баторий
Средняя цена
270 $
Продажи
0
11
20 злотых 2019 450 лет Люблинской унии
Средняя цена
25 $
Продажи
0
6
20 злотых 2019 Елена Моджеевская
Средняя цена
—
Продажи
0
4
20 злотых 2019 Шестак Яна III Собесского
Средняя цена
75 $
Продажи
0
11
20 злотых 2019 Бой под Визной
Средняя цена
—
Продажи
0
2
20 злотых 2019 140 лет Национальному музею в Кракове
Средняя цена
45 $
Продажи
0
6
10 злотых 2019 100 лет со дня основания ПКО Банк Польский
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
10 злотых 2019 100 лет со дня подписания указа о государственных архивах
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
10 злотых 2019 Маршал Сейма Польши Войцех Трампчинский
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
10 злотых 2019 Наступление на Вильнюс
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 злотых 2019 200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко
Средняя цена
—
Продажи
0
2
10 злотых 2019 100 лет основания Католического Университета в Люблине
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 злотых 2019 Станислав Кашница "Васовски"
Средняя цена
—
Продажи
0
2
10 злотых 2019 100 лет основания университета в Познани
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 злотых 2019 420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого
Средняя цена
—
Продажи
0
5
10 злотых 2019 75 лет геноциду цыган и синти
Средняя цена
—
Продажи
0
2
10 злотых 2019 100 лет флагу Польши
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 злотых 2019 90 лет со дня рождения Анны Валентынович
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 злотых 2019 Лукаш Цеплински "Плуг"
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 злотых 2019 Войцех Корфанты
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 злотых 2019 Присяга Шуйских
Средняя цена
—
Продажи
0
1
10 злотых 2019 Присяга Пруссии
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 злотых 2019 100 лет польской военной авиации
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 злотых 2019 Роман Рыбарски
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Памятные биметаллические
5 злотых 2019 Памятники Фромборка
Средняя цена
260 $
Продажи
0
1
5 злотых 2019 Курган Освобождения
Средняя цена
230 $
Продажи
0
2
Лучшие предложения
Katz Auction
Аукцион
26 авг. 2024
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить