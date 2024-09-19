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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1866 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
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Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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