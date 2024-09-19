Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "90 лет со дня рождения Анны Валентынович". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1866 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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